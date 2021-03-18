موت طبيب ومناضل . - محمد السعدي

2021/03/18 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_السعدي موت طبيب ومناضل …من وحي الذاكرة والوفاء .



من العاصمة بغداد تلقيت نبأ فاجع موت طبيب العيون والاستشاري الطبي الرفيق والصديق أيام النضال والتحدي والمعاني والاحلام المشتركة محمد نعمة دبش الزبيدي .



غيبته جائحة كرونا اللعينة بعد أن عجزت أجهزة النظام الراحل من النيل منه والحد من نشاطاته في أروقة طبية الموصل وأزقة بغداد .



الدكتور محمد نعمة دبش الزبيدي مواليد بغداد/ مدينة الشعلة العام 1963 ......





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