مقرر خلية الأزمة النيابية يتحدث عن أنواع اللقاحات المتعاقد عليها والمواعيد الدقيقة لوصولها إلى العراق

2021/03/18 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدث مقرر خلية الأزمة النيابية، جواد الموسوي، عن أنواع اللقاحات التي تعاقدت الحكومة للحصول عليها، ومواعيد وصولها إلى العراق، فيما أشار إلى أن الاصابات الجديدة غالبيتها من السلالة الجديدة للجائحة.

وقال جواد الموسوي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "العراق تعاقد مع شركة سينوفاك الصينية على مليونين جرعة، تصل في الأسبوع الثالث من الشهر الرابع المقبل".

وأضاف الموسوي، أن "اليومين المقبلين سيشهدان وصول نصف مليون جرعة من لقاح استرازينيكا، ضمن مرفق كوفاكس العالمي، فيما ستصل منتصف الشهر المقبل أكثر من مليون جرعة أخرى ضمن مرفق كوفاكس ايضا للقاح استرازينيكا".

وعن المخاوف من استخدام لقاح استرازينيكا، أشار مقرر خلية الازمة في مجلس النواب، إلى أن "منظمة الصحة العالمية نفت علاقة بعض الأعراض التي ظهرت في الدول الاوروبية بلقاح استرازينيكا".

وأكمل أن "السفير العراقي في روسيا تعاقد على مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، ولم يحدد الموعد النهائي لوصوله"، مبينا أن "مليون ونصف المليون جرعة من لقاح فايزر ستصل العراق خلال أسبوع، وذلك بعد تشريع القانون الخاص باللقاح في البرلمان".

وبشأن الإصابات المسجلة الجديدة، قال الموسوي، إن "70% من الإصابات المسجلة الجديدة، هي للسلالة الجديدة من الفيروس، و30% من السلالة القديمة".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 5443 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 42246 فحصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليوم إنها سجلت كذلك 36 وفاةً بالمرض فيما تماثل 3892 إلى الشفاء منه.

وجاءت بغداد أولى بحصيلة الإصابات اليوم مسجلة 1778 إصابة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب تلتها البصرة بـ 797 إصابة ثم واسط بـ 454.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، وزارة الخارجية العراقية بالتدخل للضغط على الشركات المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، لتجهيز العراق باللقاح.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مصطفى الكاظمي، وجه بتولي وزارة الخارجية، مهمة التدخل عبر القنوات السياسية والدبلوماسية، للضغط على الشركات المصنعة للقاحات لتجهيز العراق".

وأضافت، أن "شمل التوجيه، أيضًا تولي الوزارة، مفاتحة منظمة الأمم المتحدة للضغط على منظمة الصحة العالمية للإسراع بتجهيز العراق باللقاحات".

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