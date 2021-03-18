بحوزة أحدهما مسدس.. القبض على طرفي مشاجرة داخل مستشفى في كربلاء

2021/03/18 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاءأعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء ، الخميس، القبض على طرفي مشاجرة داخل مستشفى الإمام الحسين في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز قسم شرطة النجدة التابعة لقيادة شرطة كربلاء تمكنت من القبض على شخص بعد مشاجرة داخل مدينة الامام الحسين الطبية وبحوزته مسدس نوع 4s مع مخزن و25 اطلاقة".وأضافت، إنه "تم تسليمه الى إحدى مراكز الشرطة القريبة"، مبينة ان"دوريات النجدة شاهدت أيضاً في منطقة حي رمضان مشاجرة بين شخصين حيث كان الطرف الأول يطلق العيارات النارية في الهواء عبر مسدس صوتي ، تمكنت على الفور من إلقاء القبض عليهما وتسليمهما الى الجهات المختصة".

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