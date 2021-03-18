عضو بخلية الأزمة النيابية يعلق على قرار إعادة فتح المطاعم والمولات ويحدد أسبابه

2021/03/18 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد عضو خلية الازمة النيابية، علي الغانمي، الخميس، 18 آذار، 2021، إن قرار إعادة فتح المطاعم والمولات والكافتيريات خضع للتقارير الصحية.

وقال الغانمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار إعادة المطاعم والمولات والكافتيريات اعتمد على الموقف الوبائي من قبل اللجان الصحية من خلال التقارير الرسمية"، لافتا إلى أن "إعطاء الضوء الأخضر لفتح المطاعم يجب أن يكون وفق شروط مشددة من ناحية الالتزام الحقيقي بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي".

وأضاف إن "الحظر الشامل في العراق تسبب في إرباك عمل المؤسسات الحكومية بكل عناوينها وأدى إلى خسائر مادية في الاسواق بسبب الركود وضعف التبادل التجاري والاقتصادي وتراجع نشاط أسواق المال"، مشيرا إلى أن "الحديث عن توجيه الحكومة بإعادة فتح الأسواق من أجل الذهاب للحظر الشامل طيلة أيام الأسبوع مستبعد".

وأكد إن "قرار رفع الحظر وتحديد توقيتاته يجري من خلال لجان صحية اعتمادا على الموقف الوبائي العام".وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أعلن الثلاثاء، (16 اذار 2021)، ان الحكومة قررت تخفيف إجراءات حظر التجوال.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه "مجلس الوزراء قرر في جلستة الاعتيادية تخفيف إجراءات حظر التجوال ابتداء من يوم الـ22 من اذار الحالي".

واضاف إن "حظر التجوال الجزئي سيبدا من الساعة 9 مساءا إلى 5 صباحاً أما الشامل فسيكون يومي الجمعة و السبت فقط".

وتابع إنه "تقرر فتح المحلات و الأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة".

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