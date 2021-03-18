كتلة المكون المسيحي تكشف لـ/ نينا / المادة الجديدة في تعديل قانون المحكمة الاتحادية وتحذر من تقاسم طائفي في عضويـة القضاة

2021/03/18 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بداد/ نينا / كشفت كتلة الرافدين النيابية ، الممثلة للمكون المسيحـي ، عن نص المادة الجديدة المضافة في قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم 30 لسنة 2005 م) قانون المحكمة الاتحادية.وذكـر رئيس الكتلة النائب يونادم كنا ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " الفقرة الجديدة المضافة تضمنت نصا ، ان يحفظ في تكوين المحكمة الاتحادية تمثيل مكونات المجتمع العراقي بما يحقق التوازن الدستوري ".واوضح ان " نصاب انعقاد المحكمة سيكون بالاجماع ، والتصويت على القرارات سيكون حسب موضوع القضايا والدعاوى ، منها بالثلثين ومنها بالاغلبية البسيطة ".واضاف ان " عدد اعضاء المحكمة الاتحادية 9 قضاة وهم المصوتين على قراراتها ، كما هي تشكيلة المحكمة حاليا "، مبينا ان " حسب التعديل الجديد سيحال قضاة المحكمة الاتحادية على التقاعد وفقا للعمر القانوني وسنوات الخدمة وهي 12 سنة لعضو المحكمة الاتحادية ".وحذر رئيس كتلة الرافدين ، من ان " هناك توجها للتقاسم والتحاصص الطائفي في عضوية المحكمة الاتحادية ، ان يكون 5 قضاة من الشيعة و4 قضاة من السنة ، وهو الامر الذي كنا ومازلنـا نرفضه تماما ".وصوت مجلس النواب ، في جلسته المسائية اليوم ، على المادة 3 و مادة جديدة من قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم 30 لسنة 2005 م) قانون المحكمة الاتحادية ، ثم صوت بالمجمل على قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا./انتهى5

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