درجال يَبحث مع السفير الفرنسي إقامة مباراة تجمع نجوم العراق وفرنسا السابقين في بغداد

2021/03/18 | 21:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/أكدَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال على ضرورةِ تعزيز التعاون الكبير في قطاعي الشباب والرياضة وتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت في السنوات الماضية وبناء علاقات إستراتيجية متينة تُسهم في دعم هذه الفئة وتفتح أمامها آفاقًا واسعة.وقال درجال خلال لقائه السفير الفرنسي في العراق برونو اوبير والوفد المرافق لهُ: ان: الوزارة تسعى للنهوض بالقطاع الرياضي من خلال إيجاد مشاريع لاسيما للفئات العمرية مع وضع خطط قصيرة وبعيدة المدى لتأهيلهم بالشكلِ الذي يجعلهم قادرين على صناعة الإنجاز .وتَطرقَ الجانبان الى امكانية إقامة مباراة بكرة القدم تجمع نجوم المنتخبين العراقي والفرنسي السابقين في بغداد.من جانبهِ قال السفير الفرنسي برونو اوبير إن الاهتمام بالشباب يُسهم في تطوير البلدان ونطمح لتقديم مشاريع جديدة في العراق./انتهى8

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