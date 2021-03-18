شيخ جنكي يبحث مع السفير الروسي عدة مسائل

2021/03/18 | 22:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي اليوم الخميس 18/3/2021، في مدينة السليمانية، ماكسيم ماكسيموف سفير جمهورية روسيا الإتحادية في العراق.

وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات والمتغيرات السياسية والإقتصادية في إقليم كوردستان والعراق والسبل الخاصة بتطوير علاقات الجانبين.

واكد لاهور شيخ جنكي على تكثيف الجهود الوطنية للتغلب على المشاكل والعقبات أمام الموازنة العامة في العراق، مجددا التأكيد على ضرورة اسراع الجهود والخطوات لتمرير مشروع قانون الموازنة الإتحادية في مجلس النواب مع الأخذ بنظر الإعتبار تثبيت حصة الكورد في تلك الموازنة من أجل معالجة مشاكل الإقليم المالية وتوفير رواتب الموظفين.

وقال انه تم الحديث خلال اللقاء حول مشروع قانون المحكمة الإتحادية الذي تمت المصادقة عليه اليوم في مجلس النواب.

وفي جانب آخر من اللقاء، أكد شيخ جنكي على تمتين العلاقات مع دولة روسيا داعيا الى الإستمرار بمساعدة العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة، وفي الوقت ذاته، أن يكون لها الدور الجدي في معالجة مشاكل

الكورد في روجافا.

من جانبه، شكر السفير الروسي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني على رؤيته حول مجمل المسائل، مؤكدا نية بلاده تمتين العلاقات ومساعدة العراق واقليم كوردستان.

PUKmedia

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