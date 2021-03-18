الولايات المتحدة ترسل لقاح أسترازينيكا إلى المكسيك وكندا

2021/03/18 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في الإدارة الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة تخطط لإقراض كندا والمكسيك ما يقرب من 4 ملايين جرعة من لقاح فايروس كورونا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا.

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