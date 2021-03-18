نص قانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان

2021/03/18 | 22:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد نص قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي في جلسته اليوم الخميس.نص-قانون-المحكمة-الاتحاديةتنزيل

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