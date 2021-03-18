الكروي: ديالى تحتوي على 14 بئراً نفطيا وينبغي احياء مصفى الوند

2021/03/18 | 22:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الخميس، ان ديالى تحتوي على 14 بئرا نفطيا، داعيا الى اعادة احياء مصفى الوند الذي يعد اقدم مصفى في العراق.

وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “مصفى الوند انشى في عقد الخمسينيات كواحد من اهم المصافي النفطية في العراق لسد احتياجاته من مشتقات الوقود لكن بسبب الحروب اهمل ملف المصفى ولم يجري اعادة تاهيله من جديد رغم موقعه الاستراتيجي ووجود 14 بئر نفطي كبير بينها 4 منتجة قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لديالى وبقية المحافظات المجاورة”.

واضاف الكروي، ان “اعادة احياء مصفى الوند سيخلق اكتفاء ذاتي للمنتوجات النفطية في ديالى بالاضافة الى انتعاش قطاع النفط خاصة وان الابار تمتلك احتياطات كبيرة بالاضافة الى وجود الغاز الطبيعي الذي يمكن ان يوفر طاقة كهربائية كبيرة لو تم بناء محطة قريبة منه”.

واشار الى ان” تاسيس شركة نفط ديالى بات ضرورة للاشراف على كل المشاريع النفطية والغازية في المحافظة خاصة احياء مصفى الوند والاستفاد القصوى من الاحتياطات الغازية التي يمكن ان تؤمن الكهرباء لمدن كبيرة في حوض حمرين القريبة من نفط خانة”.

يذكر انحقول نفط خانة شرق ديالى تم اكشاف وجود النفط فيها لاول مرة عام 1919 قبل ان يبدا الانتاج الفعلي في 1924 كانت تضم مصفى لانتاج المشتقات النفطية وهو الاقدم على مستوى العراق “.انتهى 25 ف

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