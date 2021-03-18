وزير التربية يتحدث لـNRT عن الامتحانات.. ويؤكد: آراء الطلبة غير صحيحة!

2021/03/18 | 22:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد وزير التربية، علي حميد مخلف، الخميس، المضي باداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس، مشيرا إلى ان مواقف بعض الطلبة غير مقبولة لتأجيل موعدها عن طريق التظاهرات.

وقال مخلف في تصريح لموقع NRT عربية اليوم، (18 آذار 2021)، "الجميع يعلم ان جائحة كورونا قد تسببت في ازمة صعبة جدا على التعليم على مر السنين والعقود التي عشناها في المؤسسة التربوية، وان هذه الازمة حقيقة خلقت ظروفا استثنائية ليس في العراق فقط، وانما في جميع الدول بالعالم .

وأضاف انه "في العام الماضي تمكنا من تجاوز المحنة بنجاح، وابنائنا الطلبة الاعزاء أدوا الامتحانات جميعها، لاسيما الامتحانات الوزارية، وحققنا نسب نجاح جيدة في العام الماضي".

وتابع ان "امتحانات نصف السنة وامتحانات نهاية الكورس هي امتحانات مدرسية ونعتبرها نقطة ارتكاز لقياس مدى نجاح الادارات المدرسية والهيئات التعليمية والتدريسية في الفترة الماضية، لان التعليم كان يوم واحد حضوري و5 أيام تعليم عن، بعد لذلك الوزارة بحاجة ماسة إلى اداء هذه الامتحانات لمعرفة مدى استفادة الطلبة من هذا النوع من التعليم".

وبين ان "الامتحانات كانت في 6-2-2021 ثم تأجلت إلى 20-2-2021 ثم تأجلت إلى 20-3-2021 ولا توجد مشكلة لكن نتألم من موقف بعض ابنائنا الطلبة الاعزاء من هذه المطالبات، وانا متأكد لو ان الوزارة كانت قد اتخذت قرارا بتأجيل الامتحانات لمدة شهر لكان نفس الطلبة طالبوا باداء هذه الامتحانات".

وأكمل حديثه ان "هذه المواقف غير مقبولة من ابنائنا الطلبة، لان الوزارة هي التي تحدد الامتحانات وفق رؤية صحيحة مدروسة، ولا يحق للطالب ان يفرض رأيه بهذه الطريقة غير الصحيحة بالتظاهرات وهو الذي يحدد الامتحانات متى تكون".

من جهة اخرى ذكر الوزير ان "موضوع المباني المدرسية هناك خطة مستقبلية مرسومة ومطلع عليها رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء، وهناك خطة مشتركة لتجاوز أزمة الابنية المدرسية".

A.A

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