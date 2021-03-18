النزاهة: تحقيق بملفات خطيرة في وزارة التجارة

2021/03/18 | 22:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، حصول مخالفات خطيرة في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة، داعية وزيرها علاء احمد الجبوري الى فتح تحقيق حوله وإحالة المتورطين فيه الى القضاء.

وقال عضو اللجنة، طه الدفاعي، في بيان اليوم، (18 آذار 2021)، أن "اللجنة ستباشر بالتحقق من صحة المعلومات الواردة إليها بشأن مخالفات في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة، تتضمن منح كتب تأييد لأشخاص بأسماء شركات ليست لهم علاقة بها"، داعيا "وزير التجارة الى تطهير هذه الدائرة المهمة من ضعاف النفوس".

وأوضح الدفاعي، ان "هناك معلومات وصلت إلينا بشأن حصول مخالفات خطيرة في دائرة تسجيل الشركات، تتضمن منح كتب تأييد لأشخاص وتنسب لهم شركات ليست لهم علاقة بها"، مبينا ان "هذه الدائرة تحظى بأهمية كبيرة لكونها عنصرا فاعلا في الاقتصاد العراقي، بالإضافة الى أنها تتقاضى رسوما تذهب الى خزينة الدولة، وبالتالي فإن أية شبهات فساد فيها يجب أن تجتث من البداية".

وتابع، ان" لجنة النزاهة ستباشر بالتحقق من صحة هذه المعلومات، وفي حال ثبوت صحتها فإن هذه المخالفات تعد تزويرا واحتيالا "، داعيا وزير التجارة الى "متابعة هذا الموضوع وفتح تحقيق حوله وإحالة المتورطين فيه الى القضاء".

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