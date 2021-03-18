محدث.. النفط يعمق خسائره لـ7% عند التسوية مع مخاوف الطلب

2021/03/18 | 22:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار النفط خسائرها لأكثر من 7 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف تباطؤ الطلب على الخام.

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