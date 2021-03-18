البصرة: حادث مروري مروّع وفرق الإنقاذ تنتشل أربع جثث من بين الحطام (صور)

2021/03/18 | 22:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أخمدت فرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني، الخميس، حادث حريق نشب بعجلة نتيجة حادث مروري مروّع في الرميلة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آذار 2021)، إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع داخل عجلة أجرة نوع شوفرليت كابرس في منطقة الرميلة طريق بغداد السريع مع انتشال أربع جثث متفحمة من داخل العجلة المحترقة".

وأضاف، "حيث وقع حادث الاصطدام بين عجلة صالون وشاحنة نوع تريلة حمل، وأدى إلى احتراق العجلة الصالون ومصرع من كان فيها من ركاب وعلى إثر ذلك انتشلت فرق الدفاع المدني الجثث وسلّمتها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة في محافظة البصرة".

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