مجلس النواب يُصوت بطرح الثقة عن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات

2021/03/18 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، الخميس، بطرح الثقة عن

رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام

والاتصالات.

وقال مصدر برلماني، إن "مجلس النواب صوت

خلال جلسة اليوم بطرح الثقة عن رئيس

الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام

والاتصالا

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