بمقاطعة الكرد والاقليات.. البرلمان يُصوت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 22:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، الخميس، على التعديل

الاول لقانون المحكمة الاتحادية.

وقال مصدر برلماني، إن "مجلس النواب صوت

على قانون التعديل الاول (الامر رقم ٣٠

لسنة ٢٠٠٥) قانون المحكمة الاتحادية

العليا".

وأضاف ال

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