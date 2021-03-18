2021/03/18 | 22:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الخميس، بسقوط عدة صواريخ أطلقت من أراضي سوريا على مدينة كيليس جنوب تركيا.

ونقلت وسائل إعلام أن صواريخ تم إطلاقها من داخل سوريا سقطت على حي بيشيفلار في كيليس ما أثار هلعا لدى السكان المحليين.

وأضافت التقارير الأولوية أن فرق إنقاذ وقوات أمن هرعت إلى موقع الحادث ولم يتم تسجيل سقوط أي قتلى أو مصابين.





وتقع مدينة كيليس على حدود تركيا الجنوبية مع محافظة حلب السورية وسبق أن شهدت حوادث متعددة لسقوط صواريخ وقذائف تم إطلقها خلال أعمال قتالية مستمرة داخل سوريا.

وتخضع معظم أراضي شمال محافظة حلب لسيطرة القوات التركية والتشكيلات المتحالفة معها نتيجة عمليات عسكرية شنتها تركيا منذ عام 2016 ضد تنظيمي “داعش” و”وحدات حماية الشعب” الكردية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة تركية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صواريخ من الأراضي السورية على مدينة تركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).