بمقاطعة نواب الكرد والاقليات.. تصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 22:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراق اليوم الخميس على التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية.

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