نائب يتوقع صيغة معينة للحظر في شهر رمضان ويؤكد: الشامل سيُلغى بالأيام المقبلة

2021/03/18 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

توقع عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، سلمان حسن، اليوم الخميس، 18 آذار، 2021، تطبيق الحظر الجزئي خلال شهر رمضان، مبينا أن الحظر الحالي تحول من صحي إلى أمني.

وقال حسن في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الحظر الشامل سيرفع خلال الأيام القادمة وستُبقي اللجنة العليا للصحة والسلامة على الحظر الجزئي حسب توقعاتنا".

واضاف أن "أعداد الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى ذروتها في البلاد، ونعول على إلتزام المواطنين بارتداء الكمامة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي".

وأوضح أن "تطبيق الحظر الشامل لم يجدي نفعا بقدر ما أثر على قوت المواطنين والطبقات الهشة والفقيرة"، لافتا إلى أن "فكرة تطبيق الحظر الصحي للوقاية من فيروس كورونا وكسر سلسلة انتشار الجائحة تحولت إلى حظر أمني أثر على قوت المواطنين".

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نشرت الخميس (18 آذار 2021)، تفاصيل القرارات الخاصة بفرض حظر التجوال الجزئي والشامل في والذي سيُطبق بدءاً من يوم الاثنين المقبل.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت فرض حظر التجوال التام الكلي في العاصمة بغداد والمحافظات كافة، بدءاً من يوم الخميس الساعة التاسعة مساءً إلى يوم الأحد الساعة الخامسة صباحاً من كل أسبوع".

وأضافت، أن "حظر التجوال الجزئي سيفرض في بقية الأيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحاً من اليوم اللاحق، ويبدأ التطبيق من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، وبالاستثناءات نفسها، على أن يعاد تقويم إجراءات الحظر بحسب الموقف الوبائي قبل شهر رمضان المقبل".

وتابع البيان، أن "القرار تضمن إعادة فتح المطاعم والمولات والمقاهي والكافتريات للأيام من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، مع غلقها يومي الجمعة والسبت، بدءاً من يوم الإثنين الموافق 22/3/2021، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافة، ومنع تقديم الأراكيل في تلك الأماكن".

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