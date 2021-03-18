وزير التجارة يبشر المواطنين بتجهيز مادة الرز العنبر والياسمين العراقي إلى عموم وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات

2021/03/18 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن التعاقد لشراء 36 ألف من مادة زيت الطعام من المنتج الوطني ضمن آليات التعاقد لشراء مواد مفردات البطاقة التموينية.وذكرت الوزارة، في بيان نقله الناطق الرسمي لها، أن "لجنة التعاقد المركزية لوزارة التجارة صادقت اليوم، على عقد شراء 36 ألف طن من مادة زيت الطعام من المنتج الوطني".وأضافت، أن "ملاكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية جهزت المواطنين في عموم محافظات البلاد بـ10 آلاف طن من مادة زيت الطعام"، لافتة إلى "التعاقد هذا اليوم لشراء 36 ألف طن من مادة زيت الطعام لاستكمال تجهيز وجبة كاملة من هذه المادة.من جانبه، قال وزير التجارة الدكتور علاء الجبوري، إن "الفترة المقبلة ستشهد استقرارا في تجهيز مفردات البطاقة التموينية بسبب الدعم الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء بتذليل المعوقات التي واجهت الوزارة في الاعوام السابقة ، مؤكدا" استمرار تجهيز وجبة جديدة من مادة زيت الطعام للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك".وأشار الجبوري، إلى أنه وجه "بتجهيز مادة الرز العنبر والياسمين العراقي إلى عموم وكلاء المواد الغذائية في بغداد والمحافظات، ومن خلال توزيع هذه المادة المسوقة من الفلاحين والمزارعين لمحصول في المحافظات الشلبية".وأكد الوزير، أن "الفترة المقبلة ستشهد تجهيز كامل مفردات البطاقة التموينية للمواطن العراقي في إطار سلة واحدة ضمن الوجبات التي توزعها الوزارة"، مشيرا إلى أن "هناك آليات وإجراءات ستتخذ لمنع توزيع المواد الغذائية بشكل فردي لمنع استغلال المواطنين من قبل بعض الوكلاء وفرض مبالغ على كل مادة تجهز "./انتهى8

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