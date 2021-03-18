بالفيديو : التصويت على التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية

2021/03/18 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/، تسجيلا فيديويا لجانب من التصويت على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا ، في جلسة مجلس النواب مساء اليوم الخميس ./انتهى5

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