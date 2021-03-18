امسية توقيع ثلاثة كتب في كرميان

2021/03/18 | 22:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت منظمة المساعدات الألمانية بالتعاون مع المكتبة العامة في ناحية رزكاري اليوم الخميس أمسية عرض وتعريف ثلاثة كتب للكاتبة الكرميانية كولناز عزيزالمعروف بـ كولالة كرميان.

وقدمت الكاتبة موجزا عن كتبها التي كانت باللغتين الكوردية والأنكليزية للحاضرين أشار فيها بمنطقتها (قرية تالاو) الواقعة في منطقة كرميان والغربة والوطن.

وشهدت الامسية مداخلات بين الحاضرين والكاتبة حول مضامين كتبها الثلاثة وفي النهاية قامت الكاتبة بتوقيع وتوزيع كتبها على الحاضرين.

PUKmedia عمر اواره

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