وزير يمني يتعرض لمحاولة اغتيال والحوثيون يعلنون استهداف مطار سعودي

2021/03/18 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد الحرب اليمنية تطورات أمنية متسارعة في أكثر من جبهة تخللتها، الخميس، نجاة وزير يمني من محاولة اغتيال، فيما أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها السعودي.

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