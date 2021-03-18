الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى “احترام الديمقراطية”

2021/03/18 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء المساعي التركية المبذولة لحل حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي وإسقاط عضوية النائب عن الحزب عمر فاروق جرجلي أوغلو، وحرمانه من مقعده النيابي.

وذكر بيان للمفوضية الأوروبية، أن “إغلاق ثاني أكبر حزب معارض انتهاك ضد حقوق ملايين الناخبين في تركيا”.

وأضاف أن “استهداف المعارضة في تركيا يقوض مصداقية التزام السلطات المعلن بالإصلاحات، كما أنه يثير مخاوف للاتحاد الأوروبي بشأن التراجع عن الحقوق الأساسية في تركيا”.

وتابع: “بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وعضو في مجلس أوروبا، تحتاج أنقرة وبشكل عاجل إلى احترام التزاماتها الأساسية، بما في ذلك احترام الأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وكان البرلمان التركي أسقط عضوية جرجلي أوغلو، بعد حكم أصدرته محكمة النقض ضده في فبراير الماضي، بتهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية”.

وإثر ذلك، حذرت الولايات المتحدة الحكومة التركية من محاولات حل “حزب الشعب الديمقراطي” المعارض، معتبرة أن ذلك سيشكل تقويضا للديمقراطية وحرية التعبير.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أنقرة إلى “احترام حرية التعبير بما يتوافق مع الحماية التي ينص عليها الدستور والتزامات تركيا الدولية”.



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