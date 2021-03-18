اجتماع جديد بشأن متطلبات الموازنة

2021/03/18 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر برلماني، الخميس، بعقد اجتماع لرئاسة البرلمان مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل لإكمال إقرار موازنة 2021.

وقال المصدر، لموقع NRT عربية، اليوم (18 اذار 2021)، إن "رئاسة مجلس النواب اجتمعت مع اللجنة المالية ورؤساء الكتل، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

وقد رفع مجلس النواب، جلسة اليوم الخميس، إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم غد الجمعة لإكمال قانون الموازنة.

وشهدت جلسة اليوم التصويت على قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية.

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