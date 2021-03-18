الأسهم اليابانية تصبح الأفضل أداءً في آسيا هذا العام

2021/03/18 | 22:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصبح سوق الأسهم اليابانية الأفضل أداءً في آسيا هذا العام متجاوزاً تايوان بعد إغلاقه جلسة الخميس على ارتفاع.

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