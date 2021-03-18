2021/03/18 | 22:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حريق عجلة وانتشال اربع جثث نتيجة حادث مروري في البصرة.وذكر بيان المكتب الإعلامي للدفاع المدني تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع داخل عجلة اجرة نوع شوفرليت كابرس في منطقة الرميلة طريق بغداد السريع مع انتشال اربع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال 4 جثث نتيجة حادث مروري في البصرة المركز الخبري الوطني.

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