العكيلي يمدح المحمود ويتحدث عن مصيره بعد تمرير تعديل قانون ’الاتحادية’

2021/03/18 | 22:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علّق القاضي السابق رحيم العكيلي، الخميس، على تمرير البرلمان تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005، فيما تحدث عن مصير رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود.

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وقال العكيلي في تدوينة تابعها "ناس"، (18 آذار 2021) ، " ٥٣ سنة من التاريخ القضائي توقفت اليوم..



القاضي مدحت المحمود/تولد ١٩٣٣، عيّن قاضياً عام ١٩٦٨، وعمل مدير عام التنفيذ، وعضو محكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة، ثم رئيس مجلس القضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف، "من أهم مؤلفاته هو شرح قانون التنفيذ، ودرسني في المعهد القضائي اواسط التسعينيات، واعجابي به جعلني اعشق المادة التي درسني إياها (المرافعات المدنية)".

وتابع، "يعد اهم قاضي في الثلاثين سنة الأخيرة، من حيث تأثيره والادوار التي لعبها في واقع القضاء وواقع الدولة العراقية خصوصا بعد ٢٠٠٣".

وأشار إلى أنه "بموجب القانون الذي صدر من مجلس النواب قبل قليل سيحال على التقاعد، وتنتهي مسيرته القضائية التي تعدت ٥٣ سنة كاملة".

وصوت مجلس النواب على تعديل قانون المحكمة الاتحادية، الحالي، رقم 30 لسنة 2005، في جلسة شهدت حضور 205، نواب.





وخلت المادة المعدلة، من خبراء الفقه الاسلامي، وخبراء القانون، وفق ما نص عليه القانون الجديد الذي لم يتمكن البرلمان من تمريره، بسبب الخلافات بشأنه، وهو ما اضطره إلى العودة إلى تعديل القانون القديم.

ونصت المادة الثالثة المعدلة، أولاً: "تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء اصليين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول، المستمرين بالخدمة، ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمسة عشر سنة".

كما نصت المادة ذاتها، أنه "للمحكمة ثلاثة أعضاء احتياط، غير متفرغين، يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الأول، المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن خمسة عشرة سنة".

من جهته، علق القاضي السباق، رحيم العكيلي، على تعديل البرلمان لقانون الاتحادية.

وقال العكيلي في تدوينة، تابعه "ناس": "قضي الامر.. لا خبراء فقه اسلامي في المحكمة الاتحادية العليا لغاية ٢٠٢٣، فالمحكمة تبقى ذاتها مع استبدال قضاتها بآخرين جدد، ومجلس القضاء الاعلى يجتمع الاثنين للنظر في تطبيق التعديل وتكريم القضاة السابقين الذين اضحوا بحكم المحالين على التقاعد".

وفي أول تعليق للقضاء، دعا رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (18 اذار 2021)، "أعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 اذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 اذار 2021".

وأضاف البيان انه "سوف يتم في الاجتماع تكريم السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد".

وافتتح مجلس النواب، في وقت سابق اليوم، جلسته الـ45 ضمن الـــدورة النيابيـــة الرابعـة في السنـة التشريعية الثالثة/ الفصـــل التشريعـــي الأول.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (18 اذار 2021)، إن "مجلس النواب افتتح جلسته برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي".

وصوت البرلمان على "المادة الثالثة فضلا عن مادة جديدة من قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وصوت كذلك البرلمان على "قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا، بحضور 205 نواب".

وفي وقت لاحق، "رفع المجلس جلسته إلى يوم غد الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر لإكمال قانون الموازنة".

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