2021/03/18 | 22:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، النص الكامل

للتعديل الأول لقانون المحكمة

الاتحادية الذي صوت عليه مجلس النواب في

جلسة اليوم.

وتضمن قانون التعديل الأول، في المادة

1، الغاء نص المادة 3 من قانون المحكمة

الاتحادي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).