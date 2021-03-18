الحلبوسي يدعو لإضافة فقرة بالموازنة تخص ضحايا

2021/03/18 | 22:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

الخميس، الى إضافة فقرة بالموازنة تخص

ضحايا "عبارة الموصل".

وقال البرلمان في بيان، إن "رئيس مجلس

النواب محمد الحلبوسي يدعو اللجنة

المالية بإضافة فقرة في الموازنة

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