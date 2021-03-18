الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية يحبطان تعرضا لـداعش في الحويجة

2021/03/18 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

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🟥 اللواء 56 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية يحبطان تعرضا لـ"داعش" في #الحويجة

🔷 أحبطت قوات اللواء 56 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، الخميس، تعرضا لفلول "داعش" الإرهابي في مدخل #الحويجة الشرقي بمحافظة #كركوك.

🔷 وقد قامت قوة مشتركة من اللواء 56 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بصد تعرض إرهابي شنه فلول "داعش" الإرهابي على سيطرة الالبان في مدخل قضاء #الحويجة الشرقي.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

#مديرية_الإعلام

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