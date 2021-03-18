مجلس النواب يصوت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية.. ويحدد يوم غد الجمعة موعداً لإقرار الموازنة

2021/03/18 | 23:03 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

صوت مجلس النواب مساء ‏اليوم الخميس‏، على التعديل الاول (الامر رقم 30 لسنة 2005) قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته"الصباح"، ان المجلس استكمل التصويت على قانون التعديل الاول (الامر رقم 30 لسنة 2005 من قانون المحكمة الاتحادية والمقدم من اللجنة القانونية.

بعدها اثنى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على جهود اللجنة القانونية واعضاء المجلس في انجاز قانون المحكمة الاتحادية.

بعدها صوت المجلس على طرح الثقة عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي .

بعدها وجه الحلبوسي، اللجنة المالية النيابية بتضمين تعويض شهداء عبارة الموصل في موازنة 2021 .

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الجمعة للتصويت على قانون موازنة 2021.

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