العرب والغرب .. النقطة الزائدة - حسن مدن

2021/03/18 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن يلفت أنظارنا هذا التقارب الشديد في اللفظ بين مفردتي: العرب والغرب.



ويشكو الكثير من الكتاب أن خطأ مطبعياً طفيفاً جداً يحول المعنى ويقلبه رأساً على عقب، حين تخرج كلمة العرب في مقالاتهم منشورة وقد أصبحت الغرب والعكس صحيح.



وقد وقعت على تفسير قدمه العلامة الراحل هادي العلوي في كتابه "المرئي واللامرئي في الأدب والسياسة" في مقالة حملت عنوان: "العرب والغرب"، فيها يشير إلى هذا التقارب اللفظي بين المفردتي ......





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