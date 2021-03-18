بايدن يفي بوعد الـ 100 ميلون جرعة قبل 40 يوما من انقضاء المهلة

2021/03/18 | 23:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أنه تم فعلا إعطاء 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للمواطنين، خلال أقل من شهرين من تنصيبه.

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