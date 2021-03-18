الغزي يرأس الاجتماع الخاص بأعمال لجنة تطوير وتأهيل العاصمة بغداد

2021/03/18 | 23:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، اليوم الخميس، الاجتماع الخاص بأعمال لجنة تطوير وتأهيل العاصمة بغداد.

وذكرت امانة مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، ترأس الاجتماع الخاص بأعمال اللجنة المعنية بتطوير وتأهيل مداخل العاصمة بغداد".

وكلف الغزي بحسب البيان، "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ومحافظة بغداد وأمانة بغداد، بضرورة الإسراع بإكمال التصاميم الخاصة بمشروع التطوير، وتقديمه خلال فترة أسبوع؛ لغرض الإعلان عنه والشروع بعملية التطوير".

واضاف البيان أن "محافظ بغداد محمد جابر عطا والوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة جابر عبد ناجي، قد قدما الخطوات الفنية والهندسية، وآلية التنسيق مع الجهات المعنية، الخاصة بإزالة المعوقات والتداخلات فيما بينها، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها.

واتفقت اللجنة على تنفيذ التوصية الواردة ضمن الاجتماع، المتمثلة بإنهاء التصاميم الهندسية بشأن المشروع، وتقديمها خلال مدة أقصاها أسبوع واحد، لغرض المباشرة بعملية الإعلان عن المشروع والمباشرة بتنفيذ عملية تطوير وتأهيل المداخل الستة للعاصمة بغداد".

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