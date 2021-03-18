بشير حداد لـNRT: هناك مزايدات انتخابية على الموازنة والاقليم لايمكنه الاستغناء عن بغداد

2021/03/18 | 23:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، الخميس، حاجة اقليم كوردستان الى العراق حتى لو ارتفع سعر برميل النفط الى 150 دولارا.

وذكر حداد في تصريح خاص لـ NRTعربية، اليوم (18 اذار 2021)، ان "اقتراب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية، دفعت بالكثيرين للمزايدة على مشروع قانون موازنة 2021".

واضاف، ان "اقليم كوردستان لا يمكنها الاستغناء عن بغداد حتى لو وصل سعر النفط الى 150 دولار، لان موازنة كوردستان لا تقتصر على الرواتب فقط".

واضاف، ان "هناك مشاريع الاعمار، المادة 140 من الدستور وموازنة قوات البيشمركة وتسليحها، مستحقات عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء الساسيين وكثير من الملفات الاخرى".

واوضح، ان "اقليم كوردستان في حاجة الى العراق في حال اتفاق بغداد معنا".

وتابع، ان "ما يقال حول انتفاء حاجة الاقليم الى بغداد غير صحيح، ومستمرون في المحادثات معها ولدين النية لعقد اتفاق".

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