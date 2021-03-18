اغلاق تام في باريس لمدة شهر .. والوكالة الأوربية للأدوية: لقاح أسترازينيكا “آمن وفعّال” 

2021/03/18 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاهاي,-(أ ف ب) باريس – الزمان – – أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية الخميس أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا الذي علّقت دول عدة في الاتحاد الأوروبي استخدامه، “آمن وفعّال”.ورأي الوكالة الأوروبية للأدوية كان منتظراً جداً لأن الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من نقص في أعداد اللقاحات، يعتمد على ملايين الجرعات من هذا اللقاح الذي […]

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