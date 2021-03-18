2021/03/18 | 23:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن احباط تعرض لـ"داعش" في الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال الحشد في بيان، إن "قوات اللواء 56 بالحشد الشعبي والشرطة الاتحادية احبطت، الخميس، تعرضا لفلول "داعش" الإرهابي في مدخل الحويجة الشرقي بمحافظة كركوك".وأضاف البيان أن "التعرض شنه فلول "داعش" الإرهابي على سيطرة الالبان في مدخل قضاء الحويجة الشرقي".

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