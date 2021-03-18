2021/03/18 | 23:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس، بياناً جديداً بشأن الامتحانات التي حددتها في وقت سابق.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “وزير التربية أكد أن الطالب أخذ الوقت المناسب للتهيؤ لامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول”، لافتاً إلى أن “تحديد موعد إجراء الامتحانات لم يكن بصورة مفاجأة وأستغرب من موقف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تصدر بياناً جديداً بشأن الامتحانات المركز الخبري الوطني.

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