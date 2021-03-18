داعش يهاجم نقطة تفتيش غرب كركوك

2021/03/18 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن قيام عناصر داعش بمهاجمة نقطه تفتيش قرب قضاء الحويجة غرب كركوك .وقال مصدر امني ان عناصر داعش هاجموا نقطه تفتيش الالبان مما ادى لاستشهاد عنصر بالحشد الشعبي واصيب عنصران من الشرطة الاتحادية ..مؤكدا ان القوات الامنية تصدت لداعش الذين لاذوا بالفرار ./انتهى

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