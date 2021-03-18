2021/03/18 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح متلفز الليلة ان وفد اقليم كردستان متواجد في بغداد وهو جاد في حسم الخلاف مع بغداد بشان الموازنة العامة ولن يغادر الا بحسمها./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوجر بتصريح متلفز : وفدكردستان لن يغادر بغداد الا بعد حسم الخلاف بشان الموازنة العامة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوجر بتصريح متلفز : وفدكردستان لن يغادر بغداد الا بعد حسم الخلاف بشان الموازنة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).