محدث-تراجع الأسهم الأمريكية بالختام مع ارتفاع عوائد السندات..و

2021/03/18 | 23:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خيّم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، ليتراجع "ناسداك|" بنحو 3 بالمائة، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية.

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