ماكرون  خلال استقباله الرئيس الاسرائيلي :لن أترك الشعب اللبناني لكن سأمضي الى”تغيير المقاربة”

2021/03/18 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنه من الضروري “تغيير المقاربة” في لبنان الذي لا يزال من دون حكومة والغارق في أزمة اجتماعية اقتصادية غير مسبوقة، واتهم المسؤولين اللبنانيين بالفشل في تحمّل مسؤولياتهم.وقال ماكرون “يقترب وقت اختبار المسؤولية من الانتهاء وسنحتاج في الأسابيع المقبلة، بوضوح شديد، إلى تغيير مقاربتنا ونهجنا”، […]

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