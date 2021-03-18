رئيس الوزراء يُوجّه مفوضية الانتخابات بحسم موضوع انتخابات الخارج

2021/03/18 | 23:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج أو عدم إجرائها، أو جعل إجرائها في عدد من الدول الأكثر كثافة بالمغتربين العراقيين.

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