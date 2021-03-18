'عروس داعش' تظهر باطلالة منفصلة عن الماضي (صور)

2021/03/18 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ظهرت شميمة بيغوم، المعروفة إعلاميا بـ"عروس داعش"، بملابس غربية وحاسرة الرأس في إطلالة وصفت بأنها "انفصال عن الماضي الداعشي".

ونشرت وسائل إعلام بريطانية الصور لشميمة التي بلغت الـ21 من عمرها خارج مخيم روج شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن بيغوم رفضت التصريح بإيعاز من ممثليها القانونيين في بريطانيا، في حين وافقت فقط على نشر صورها.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقريرها الجديد بعد لقائها شميمة: "بملابسها الغربية لا تبدو بيغوم مثل المراهقة التي ترتدي النقاب، وباتت أكثر ملاءمة لرحلة تسوق في شارع أكسفورد اللندني بدلا من العيش في معسكر للجهاديين".

وغادرت شميمة بريطانيا عام 2015 وانضمت لداعش في سوريا، وتزوجت من أحد عناصر التنظيم، الهولندي ياغو ريدجيك (26 عاما)، وتسعى للعودة إلى موطنها، علما أنه تم سحب الجنسية منها لـ"دواع أمنية".

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