البرلمان ينهي اجتماعه ويحدد الموعد النهائي للتصويت على الموازنة

2021/03/18 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر، الخميس، الاتفاق على تمرير قانون الموازنة يوم غد الجمعة بين رئاسة البرلمان واللجنة المالية ورؤساء الكتل.

وقال المصدر لموقع NRT عربية اليوم، (18 آذار 2021)، انه "تم الانتهاء من الاجتماع الأخير بين رئاسة البرلمان واللجنة المالية ورؤساء الكتل بخصوص اقرار الموازنة لجلسة يوم غد".

وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الافصاح عن هويته انه "تم الاتفاق على تمرير القانون الموازنة يوم غد الجمعة".

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