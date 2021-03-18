2021/03/18 | 23:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، مفوضية الانتخابات بضرورة حسم ملف انتخابات الخارج، فيما شدد على ضرورة تقديم المساندة لكوادر وزارة الكهرباء مع قرب حلول فصل الصيف.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه (18 آذار 2021) إنه "وجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بتقديم جهد استثنائي لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين مع قرب حلول فصل الصيف، وتجاوز الإجراءات البيروقراطية و الاجتهادات التي عطلت العديد من المشروعات المهمة".

وأضاف، أنه "وجه الكاظمي الوزارات كافة بتقديم الدعم لوزارة الكهرباء لانجاح المهمات الموكلة بها".

وفي ملف الانتخابات أشار البيان، إلى أن "رئيس الوزراء وجّه مفوضية الانتخابات بحسم موضوع انتخابات الخارج".

وتابع أنه "وجه السيد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج أو عدم إجرائها، أو جعل إجرائها في عدد من الدول الأكثر كثافة بالمغتربين العراقيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه المفوضية بحسم ملف انتخابات الخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه المفوضية بحسم ملف انتخابات الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).