استشهاد واصابة 3 مقاتلين.. الحشد والشرطة الاتحادية يصدان تعرضاً لداعش في الحويجة

2021/03/18 | 23:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن احباط

تعرض لـ"داعش" في الحويجة بمحافظة كركوك.

وقال الحشد في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "قوات اللواء 56 بالحشد

الشعبي والشرطة الاتحادية احبطت،

الخميس، تعرضا لفلول

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