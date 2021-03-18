مدير صحة كركوك يتحدث عن مستشفى انجزته العتبة الحسينية في المحافظة: كـ

2021/03/18 | 23:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير عام دائرة صحة كركوك، الخميس،

ان "مستشفى الشفاء 14" والذي انجزته

العتبة الحسينية المقدسة، هو المستشفى

الوحيد في المحافظة الذي يستقبل

المصابين بوباء كورونا، مقدماً شكره

الجزيل الى المرجعية الدي

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