اللجنة المالية: الموازنة جاهزة للتصويت باستثناء فقرة واحدة

2021/03/19 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي أن اللجنة استكملت أعمالها ورفعت مشروع قانون الموازنة لعام 2021 إلى مجلس النواب منذ عدة أسابيع وأن القانون أصبح جاهزاً لعرضه على المجلس لتشريعه في أقرب جلسة.

وأوضح السامرائي في تصريح صحفي صدر عن مكتبه الإعلامي أن "رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم اجتماعاً هاماً ضم اللجنة المالية ورؤساء الكتل السياسية في البرلمان، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".

وبيّن السامرائي أن "الموازنة جاهزة للتصويت متى ما تم عرضها على مجلس النواب وأن فقرة واحدة تتعلق بإقليم كوردستان مازالت تحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل السياسية"، مشيراً إلى أن "قانون الموازنة سيعرض في الجلسة المقبلة للبرلمان للتصويت عليه، وأن اللجنة ستعقد اجتماعاً اخر قبيل جلسة البرلمان في محاولة أخيرة لتطويق الخلافات حول تلك الفقرة".

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